"Новый формат": в ОПУ рассказали, как в этом году будет праздноваться День Независимости Украины

Впервые с 2014 года в День Независимости в Киеве не будет военного парада.

В Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-летию Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины состоится в новом формате.

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Главный акцент торжеств - дети как будущее страны, отметили в пресс-службе.

Утро 24 августа начнется с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.

Во время церемонии, которая стартует в 9.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат 100 ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать 100 ударов сердца каждого из павших Героев Небесной сотни.

В памятном мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг.

Под звук колоколов на Майдане Незалежности будет поднят Государственный флаг Украины. Военный хор а-капелла исполнит Гимн Украины.

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке в исполнении оркестров и известных музыкантов.

Кроме того, состоится награждение украинцев, достигших успехов в разных сферах. Церемония начнется около 9.50.

Завершатся торжества праздничным шествием.

После этого в 11.00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что вместо парада в День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военного парада в День Независимости в Киеве не будет впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Марш достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медиков, учителей, спортсменов, дипломатов и волонтеров. По его словам, в шествии примут участие Зеленский и руководство государства.