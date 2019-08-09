Освобожденный Стешенко рассказал, в каких условиях содержат украинцев, обвиняемых РФ в "терроризме"

Освобожденный на днях украинец рассказал об очень плохих условиях содержания обвиняемых и отсутствии медицинской помощи.

В Симферопольском следственном изоляторе предусмотрен отдельный блок, где содержат украинцев, которых Россия обвинила в аннексированном Крыму в «экстремизме» и «терроризме».

Об этом Крым.Реалии рассказал харьковчанин Александр Стешенко, который на днях освобожден условно-досрочно после пребывания в колонии-поселении в Крыму.

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«В Симферополе в СИЗО есть специальный блок, где сидят украинцы, якобы, кто террорист, кто экстремист. У них есть специальный, изолированный от общей массы, блок, где содержат таких, как я... Я не видел, в каких условиях содержится общая масса, но у нас очень плохие условия были. Шел снег, а окон (стекол - УНИАН) не было, отопления нет, сырость постоянная, белье приносили сырое. Все делалось для того, чтобы люди болели, страдали. Медицинской помощи не оказывали никакой, помощи от них не стоит ждать», - рассказал Стешенко.

Он отметил, что за время своего пребывания в СИЗО виделся с другими политзаключенными.

«Общался с Евгением Пановым тоже незаконно осужденным, хороший человек, он помогал мне и объяснял, что надо делать. Владимир Балух тоже там был, я его видел, просто здоровались, но не общались. Был еще крымский татарин, фамилию не помню, но зовут Тимур, якобы нашли у него книги «Хизб ут-Тахрир», - отметил бывший заключенный.

В августе 2018 подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Стешенко признали виновным в поджоге дома муфтия Эмирали Аблаева.

Его освободили условно-досрочно в начале августа.