Маковей 2019: традиционное блюдо с маком и медом на Медовый Спас (видео)
В этот день семьи обязательно ходили на службу в церковь, святили первые летние дары, в том числе мак и мед. А после возвращения из церкви хозяйки готовили традиционные праздничные блюда, в которые обязательно добавляли мак и мед. Предлагаем и вам приготовить и порадовать семейство вкусными сладостями.
Маковый пирог с орехами и медом
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В чашу кухонной машины (можно использовать обычный миксер) кладем 3 яйца, щепотку соли, 1 пакет ванильного сахара и 180 г обычного сахара. Все взбиваем до пышности.
После того, как все сбились в пышную массу, уменьшаем скорость и добавляем 100 г растопленного сливочного масла, а также 100 мл молока комнатной температуры.
Затем берем 300 г муки и смешиваем с 1,5 ч.л. разрыхлителя и добавляем 100 г мака и все хорошо перемешиваем.
К жидкой смеси, которая была ранее приготовлена, добавляем смесь из муки и мака. Все тщательно перемешиваем.
Берем форму, на дно кладем пергаментную бумагу и смазываем ее растительным маслом. Выливаем тесто в форму для выпекания.
Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.
Тем временем с помощью блендера измельчаем грецкие орехи.
Готовый пирог поливаем медом и посыпаем рублеными грецкими орехами.
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