Маковей 2019: традиционное блюдо с маком и медом на Медовый Спас (видео)

14 августа православные и греко-католики отмечают Медовый Спас, в народе – Маковея. В этот день стоит порадовать своих близких вкусными блюдами из меда и мака.

В этот день семьи обязательно ходили на службу в церковь, святили первые летние дары, в том числе мак и мед. А после возвращения из церкви хозяйки готовили традиционные праздничные блюда, в которые обязательно добавляли мак и мед. Предлагаем и вам приготовить и порадовать семейство вкусными сладостями.

Маковый пирог с орехами и медом

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В чашу кухонной машины (можно использовать обычный миксер) кладем 3 яйца, щепотку соли, 1 пакет ванильного сахара и 180 г обычного сахара. Все взбиваем до пышности.

После того, как все сбились в пышную массу, уменьшаем скорость и добавляем 100 г растопленного сливочного масла, а также 100 мл молока комнатной температуры.

Затем берем 300 г муки и смешиваем с 1,5 ч.л. разрыхлителя и добавляем 100 г мака и все хорошо перемешиваем.

К жидкой смеси, которая была ранее приготовлена, добавляем смесь из муки и мака. Все тщательно перемешиваем.

Берем форму, на дно кладем пергаментную бумагу и смазываем ее растительным маслом. Выливаем тесто в форму для выпекания.

Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Тем временем с помощью блендера измельчаем грецкие орехи.

Готовый пирог поливаем медом и посыпаем рублеными грецкими орехами.

Как сообщал УНИАН, в августе в Украине отмечают большой государственный праздник - День Независимости. В связи с этим украинцы будут иметь дополнительный выходной. День Независимости (24 августа) в этом году выпадает на субботу, и государственный выходной, в честь его переносят на понедельник (26 августа).