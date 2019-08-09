В Днепре коммунальщики вывезли 10 грузовиков мусора из квартиры (видео)

Люди все же уговорили чиновников помочь с захламленной мусором квартирой соседки.

В Днепре коммунальщики задействовали 10 грузовиков, чтобы вывезти мусор из одной из квартир.

Читайте такжеВ Украине впервые снесли незаконную многоэтажку (фото)

Хламом с нечистотами по самый потолок забили трехкомнатное жилье, говорится в сюжете ТСН.

Соседи говорят, что уже 20 лет страдают от вони, крыс и тараканов. На какие замечания хозяйка квартиры не реагирует. Закон ее защищает, ведь направить женщину на принудительное лечение нельзя, как и вычистить жилище. Однако люди все же уговорили чиновников помочь.

Раньше квартиру, до потолка забитую мусором, нашли в Пермском крае РФ.