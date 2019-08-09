В Днепре коммунальщики вывезли 10 грузовиков мусора из квартиры (видео)
12:08, 09 августа 2019Общество
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Люди все же уговорили чиновников помочь с захламленной мусором квартирой соседки.
Коммунальщики задействовали 10 грузовиков для вывоза мусора из квартиры в Днепре
В Днепре коммунальщики задействовали 10 грузовиков, чтобы вывезти мусор из одной из квартир.
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Хламом с нечистотами по самый потолок забили трехкомнатное жилье, говорится в сюжете ТСН.
Соседи говорят, что уже 20 лет страдают от вони, крыс и тараканов. На какие замечания хозяйка квартиры не реагирует. Закон ее защищает, ведь направить женщину на принудительное лечение нельзя, как и вычистить жилище. Однако люди все же уговорили чиновников помочь.
Раньше квартиру, до потолка забитую мусором, нашли в Пермском крае РФ.
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