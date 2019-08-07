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Зеленский анонсировал упрощение выдачи переселенцам разрешений на посещение Крыма

16:37, 07 августа 2019
Общество
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Зеленский обещает упростить въезд в оккупированный Крыму переселенцам / фото krymsos.com

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из временно оккупированного Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

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Об этом он сообщил во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре (Турция). Выступление Зеленского транслировал в Facebook Офис президента Украины.

«Уверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с проблемой. Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждение положения, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма», - заявил он.

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