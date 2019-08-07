Зеленский анонсировал упрощение выдачи переселенцам разрешений на посещение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из временно оккупированного Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.
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Об этом он сообщил во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре (Турция). Выступление Зеленского транслировал в Facebook Офис президента Украины.
«Уверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с проблемой. Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждение положения, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма», - заявил он.