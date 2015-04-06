Неделя перед Пасхой принесет в Украину внезапные дожди и скачки температуры

В понедельник, 6 апреля, будет преобладать облачная погода, 7 апреля циклон с юга принесет увеличение осадков, возможно сильные, только на севере ожидается местами небольшой дождь. 8 апреля осадки охватят все области, 9 апреля в Украине прояснит, лишь в Крыму и Приазовье будут лить дожди. 10 апреля - местами дождь, возможно с мокрым снегом. Об этом сообщает «Оpogode».

В субботу, 11 апреля, на западе - солнечно, а на остальной территории пройдут дожди. 12 апреля, на Пасху, в Украине осадки будут чередоваться с прояснениями.

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Температура воздуха также будет колебаться. В начале недели она составит 0-7 тепла, на юге и западе до 9-12 градусов тепла. 8 апреля похолодает на 1-3 градуса, 9 апреля потеплеет, а с 10 апреля ожидается похолодание до дневных 2-8 тепла. В течение 11-12 апреля температура в Украине составит 4-10 градусов тепла.

В Киеве в течение недели осадки будут чередоваться с прояснениями, устойчивой сухой погоды не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах 2-9 градусов тепла. В Пасхальную ночь в столице ожидается 3-6 градусов тепла, днем ​​12 апреля 7-9 тепла, местами пройдут дожди.