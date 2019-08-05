Прихожане храма на Ривненщине перешли из "Московского патриархата" в ПЦУ
19:05, 05 августа 2019Общество
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Религиозную общину официально перерегистрировали.
Процесс вступления новых приходов в ПЦУ продолжается / фото УНИАН
Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма в Ривненской области перешли из Московского патриархата в Православную церковь Украины.
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Об этом говорится в сообщении на странице Православной церкви Украины в Facebook.
«К нашей церковной семье присоединилась еще одна община в Ривненской области. Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Религиозное общество официально перерегистрировано, с чем мы поздравляем всех верующих», - сообщили в ПЦУ.
Они поблагодарили за доверие и надежду в объединение всего украинского православия. «Наша Церковь открыта для всех!», - добавили в Православной церкви Украины.
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