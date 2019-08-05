Прихожане храма на Ривненщине перешли из "Московского патриархата" в ПЦУ

Религиозную общину официально перерегистрировали.

Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма в Ривненской области перешли из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Читайте также"Мы не хотим этого": Филарет заявил, что его заставляют быть в составе ПЦУ

Об этом говорится в сообщении на странице Православной церкви Украины в Facebook.

«К нашей церковной семье присоединилась еще одна община в Ривненской области. Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Религиозное общество официально перерегистрировано, с чем мы поздравляем всех верующих», - сообщили в ПЦУ.

Они поблагодарили за доверие и надежду в объединение всего украинского православия. «Наша Церковь открыта для всех!», - добавили в Православной церкви Украины.