Посольство США предупредило американцев в Украине об угрозе нападений экстремистов

Американские дипломаты советуют проявлять бдительность на мусульманский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа).

Посольство Соединенных Штатов Америки в рекомендациях американским гражданам, которые будут находиться в августе в Украине, указало на угрозу нападений экстремистских групп.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Исламское государство в Сирии и Ираке" и другие экстремистские группы обычно используют праздничные периоды для реализации своих замыслов и совершения нападений. Праздники и периоды, предшествующие этим праздникам, могут стать мишенью", - говорится в сообщении.

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В этой связи упоминается мусульманский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа).

Также сказано, что обычно нападениям подвергаются многолюдные места при проведении публичных мероприятий, митингов или ночные клубы, где собираются люди.

Американские дипломаты советуют проявлять бдительность, избегать демонстраций, следить за сообщениями в местных СМИ для получения последней информации, быть внимательными в местах, которые часто посещают туристы, пересмотреть личные планы относительно безопасности и иметь при себе необходимые документы, удостоверяющие личность.