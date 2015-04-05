В крупных городах Донецкой области усилили патрулирование улиц
В крупных городах Донецкой области усилили патрулирование улиц совместными группами работников областного главка милиции, ГАИ и спецподразделения "Сокол".
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.
В сообщении отмечается, что правоохранители укрепляют взаимодействие с военными комендатурами.
"За нарушение правопорядка комендантские патрули будут задерживать и гражданских лиц, и военнослужащих", - подчеркнули в МВД.
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Помощник коменданта гарнизона ГУ МВД Украины в Донецкой области Иван Панченко сообщил, что патрули должны проверять соблюдение работниками милиции, военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками батальонов патрульной службы милиции особого назначения правил ношения форменной одежды, знаков различия, правил поведения и профессиональной этики, а также основание ношения огнестрельного оружия.
Возглавляют комендантские патрули сотрудники отдела профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения ГУ МВД области.