Парада на День Независимости не будет: Зеленский подписал указ
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий для празднования 28-й годовщины независимости Украины. Ни единого упоминания о военном параде в указе нет.
Об этом говорится на сайте президента.
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Так, 23 августа – в День Государственного флага Украины – состоится церемония его поднятия.
На День Независимости, 24 августа, предусмотрены торжественные мероприятия – в частности, возложение цветов к памятникам. В этот день по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Украины планируются тематические научные конференции и круглые столы, а также информационно-образовательноые и патриотически-воспитательные мероприятия.
Кроме того, глава государства поручил Кабмину обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа молебны за Украину, а МИД – обеспечить празднования в украинских учреждениях, расположенных за границей.
Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости в этом году не будет. Вместо того, чтобы устраивать традиционное на 24 августа помпезное и недешевое действо, глава государства предложил выделить запланированную на его проведение сумму – 300 млн гривень – на премии украинским военным.