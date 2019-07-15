Парада на День Независимости не будет: Зеленский подписал указ

24 августа, согласно указу, предусмотрены торжественные мероприятия – в частности, возложение цветов к памятникам.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий для празднования 28-й годовщины независимости Украины. Ни единого упоминания о военном параде в указе нет.

Об этом говорится на сайте президента.

Читайте такжеГройсман предлагает все-таки провести парад на День Независимости, но при одном условии

Так, 23 августа – в День Государственного флага Украины – состоится церемония его поднятия.

На День Независимости, 24 августа, предусмотрены торжественные мероприятия – в частности, возложение цветов к памятникам. В этот день по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Украины планируются тематические научные конференции и круглые столы, а также информационно-образовательноые и патриотически-воспитательные мероприятия.

Кроме того, глава государства поручил Кабмину обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа молебны за Украину, а МИД – обеспечить празднования в украинских учреждениях, расположенных за границей.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости в этом году не будет. Вместо того, чтобы устраивать традиционное на 24 августа помпезное и недешевое действо, глава государства предложил выделить запланированную на его проведение сумму – 300 млн гривень – на премии украинским военным.