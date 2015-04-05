Российский самолет эвакуировал из Йемена 160 человек, в том числе украинцев

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на борту Ил-62 в Москву прибыли граждане России, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Йемена, Киргизии, Кубы и Ирака. Всего - около 160 человек, из них 23 - дети.

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Дорога из столицы Йемена Саны в Москву заняла более восьми часов. Сначала Ил-62 с пассажирами на борту совершил перелет в Каир, где пополнил запасы топлива, а затем направился в Москву.

Все прибывшие проходят медицинский и таможенный контроль. Затем беженцев на специальных автобусах привозят в гостиницы, а тех, кто продолжает свое путешествие, доставляют в аэропорты и на вокзалы.

Как отметили пассажиры самолета, прилетевшего вечером в субботу, в Йемене еще остаютсяжелающие покинуть эту страну. "Насколько я знаю, в список на эвакуацию записались еще больше 1000 человек", - сказала Гульнар Салих, которая была вынуждена с детьми покинуть Йемен из-за боевых действий.