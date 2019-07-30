Авария на Дунае: украинского капитана снова взяли под стражу в Будапеште

Два корабля столкнулись на Дунае в Будапеште 29 мая.

В Будапеште Верховный суд Венгрии взял под стражу 64-летнего одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей. Адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей.

В свою очередь, интернет-портал Police.hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 миллионов форинтов (более 50 тысяч долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.

Как сообщал УНИАН, 29 мая возле моста Маргит в Будапеште теплоход Viking Sigyn протаранил прогулочное судно Hableány, которое затонуло. На борту Hableány находилось 33 туристы из Южной Кореи и два члена экипажа. Живыми из воды достали семерых людей.

Тело одной из жертв нашли в 29 км ниже по течению от места столкновения. 11 июня южнокорейские и венгерские спасатели подняли со дна Дуная судно Hableány.