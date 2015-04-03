Из Йемена эвакуировали 8 украинцев - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

«Российским самолетом доставлены в Москву из Йемена 8 граждан Украины. Пятеро из них сразу за свой счет вылетели в Украину, троим другим украинское посольство должно предоставить помощь, чтобы они могли прибыть в Украину», - сказал Перебийнис.

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Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и началом международной военной операции в Йемене МИД рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну или покинуть ее территорию до стабилизации ситуации.

Саудовская Аравия и созданная ею коалиция с 26 марта начали военную операцию в Йемене. Армии Саудовской Аравии и других стран наносят воздушные удары по позициям шиитской повстанческой группировки Хути в Йемене, наступление которой заставило президента Йемена покинуть страну.