СБУ блокировала механизм нелегальных автобусных рейсов из Одессы в ОРЛО

К противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова в качестве «диспетчеров» автобусных рейсов.

Служба безопасности Украины блокировала механизм нелегальных автобусных рейсов из Одессы через территорию России на временно оккупированные территории Луганской области и в обратном направлении.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеНа Харьковщине россияне и жители ОРЛО пытались захватить агрофирму

Установлено, что транспортный маршрут пролегал через территорию РФ на временно оккупированную территорию Луганской области. Пересечение государственной границы осуществлялось во временно неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска. Кроме того, к противоправной деятельности дельцы привлекли двух жителей Харькова в качестве «диспетчеров» автобусных рейсов.

Во время санкционированных следственных действий в жилье фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время следователи СБУ объявили двум злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, и решением суда они арестованы.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности, добавили в пресс-центре.