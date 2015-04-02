Адвокат Кернеса о переносе суда из Харькова: Высший спецсуд решил перестраховаться

Защита мэра Харькова Геннадия Кернеса, который обвиняется в совершении тяжкого преступления против личности, считает, что Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел перестраховался, перенеся рассмотрение его дела из Харькова в Полтаву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила адвокат Кернеса Юлия Плетнева сегодня в комментарии журналистам после завершения заседания Высшего спецсуда.

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"Данным решением, конечно, я недовольна. На мой взгляд, сторона защиты убедительно изложила свою позицию о переносе заседания. Я считаю, что в данном случае суд просто перестраховался и принял такое решение", - сказала Плетнева.

Также адвокат выразила удивление, что суд решил перенести рассмотрение дела именно в Полтаву, хотя ГПУ настаивала на определении суда в пределах Киева. Однако, отметила она, на чем основывается такое решение, будет известно после объявления судом полного текста постановления.

Отвечая на вопрос, будет ли появляться Кернес на судебные заседания, Плетнева сказала: "Конечно, на него возложены будут обязанности и он обязан будет появляться".

Как сообщал УНИАН, 2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

26 марта Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

31 февраля в Дзержинском райсуде Харькова началось первое заседание по делу Кернеса, но из-за неявки потерпевших в заседании был объявлен перерыв до 7 апреля.

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В свою очередь в Генпрокуратуре заявили о намерении направить уголовное производство с обвинительным актом в Высший специализированный суд Украины для определения подсудности по делу.

Сегодня, 2 апреля, Высший спецсуд принял решение направить уголовное производство в отношении Кернеса в Киевский районный суд Полтавы из Дзержинского районного суда Харькова.

Кернеса и двух его охранников подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

В свою очередь Кернес отвергает предъявленные ему Генпрокуратурой Украины обвинения.