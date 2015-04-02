МИД призвал ЮНЕСКО осудить передачу "Артека" в собственность РФ

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИДа. В сообщении говорится, что 31 марта 2015 года на заседании так называемого "Совета министров республики Крым", принято решение о передаче из "государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность" Международного детского центра "Артек".

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Как подчеркивается в заявлении, "этот позорный шаг является продолжением преступной политики РФ во временно оккупированной Автономной республике Крым, которая продолжает осуществлять целенаправленное ограбление Украины и в очередной раз демонстрирует вызывающее отношение к базовым принципам международного права".

В МИДе напомнили, что в 2006 году Кабинет министров и ЮНЕСКО подписали Соглашение о предоставлении государственному предприятию Украины Международный детский центр "Артек" статуса центра под эгидой ЮНЕСКО.

В связи с этим МИД призывает ЮНЕСКО, ведущие международные организации, мировое сообщество осудить такие действия российской стороны, которые являются вызовом всему цивилизованному миру, консолидировать международное давление на Россию для отмены всех незаконных решений, которые привели к временной оккупации украинской территории, компенсации убытков, нанесенных ею Украине и ее гражданам.