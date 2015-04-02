Украинцы впервые опередили чеченцев по количеству заявок на предоставление убежища в Польше

Об этом свидетельствуют данные польской администрации по делам иностранцев (UDSC), которыми располагает УНИАН.

За первые три месяца этого года убежища в Польше попросили 759 украинцев, что в 4 раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

В общем UDSC за этот же период получила 1089 заявок на убежище от всех иностранцев.

В этом году разрешение на пребывание в Польше в рамках процедур о предоставлении убежища получили двое граждан Украины, в то время как за весь прошлый год - 17 из около 2,3 тысяч, подавших такие заявки.

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На конец 1-го квартала UDSC рассматривала еще около тысячи дел граждан Украины, которые подали заявки о предоставлении убежища в Польше, и 2100 украинцев получали социальную помощь от Польского государства.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Польша зафиксировала рекордное за всю современную историю количество заявок о предоставлении убежища от граждан Украины, которые подали в 50 раз больше таких просьб, чем в 2013 году, и в 3,5 раза больше, чем за предыдущие 10 лет вместе взятые.

Польская UDSC призвала граждан Украины использовать традиционные пути легализации своего пребывания в Польше путем работы, а не просить убежища, из-за низкого процента положительных решений по таким делам.

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Пресс-секретарь ведомства Ева Пехота говорила, что убежище могут получить только те иностранцы, жизни и здоровью которых действительно угрожает опасность в родной стране. В Украине, к тому же, жители регионов, где ведутся боевые действия, и Крыма могут выехать в другие области страны, где, по оценке USDC, им гарантированы безопасные условия для жизни.