Количество украинцев, просящих убежища в Европе выросло в 10 раз

14:27, 26 марта 2015
Общество
1400

Количество людей, которые покидают Украину и ищут убежище в развитых странах, резко возросло за 2014 год.

REUTERS

Такие данные приводит ООН, передает DW.DE. В Агентстве ООН по делам беженцев подсчитали, что в настоящее время общее количество просителей политического убежища из разных стран мира крупнейшее за последние 22 года.

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По данным ООН, в 2014 году около 866 тыс. человек пытались получить политическое убежище в развитых странах, что на 45% больше, чем годом ранее. В Европе к странам, которые прежде всего выбирают политические беженцы, принадлежат Германия, Швеция, Италия и Турция.

Количество просителей политического убежища из Украины возросло всего за год более чем в 10 раз - с 1400 человек до почти 16 тыс.

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