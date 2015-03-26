Количество украинцев, просящих убежища в Европе выросло в 10 раз
14:27, 26 марта 2015Общество
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Количество людей, которые покидают Украину и ищут убежище в развитых странах, резко возросло за 2014 год.
REUTERS
Такие данные приводит ООН, передает DW.DE. В Агентстве ООН по делам беженцев подсчитали, что в настоящее время общее количество просителей политического убежища из разных стран мира крупнейшее за последние 22 года.
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По данным ООН, в 2014 году около 866 тыс. человек пытались получить политическое убежище в развитых странах, что на 45% больше, чем годом ранее. В Европе к странам, которые прежде всего выбирают политические беженцы, принадлежат Германия, Швеция, Италия и Турция.
Количество просителей политического убежища из Украины возросло всего за год более чем в 10 раз - с 1400 человек до почти 16 тыс.
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