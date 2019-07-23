Блогер Майкл Щур уволился из «Общественного»
Журналист и блогер Роман Винтонив, известный как Майкл Щур, уволился с должности члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Как сообщается на сайте «Общественного», Винтонив попросил уволить себя по соглашению сторон.
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О своем решении он сообщил коллективу сегодня, 23 июля.
"Я рад, что смог принять участие в создании Общественного в Украине. Медиа, которое не подконтрольно бизнесу или власти, а подконтрольное всему обществу — это то, что поможет сбалансировать информационное пространство. Однако для меня наступил тот этап, когда приходится выбирать — или Общественное, или свой проект. Я выбрал свой проект. Но я остаюсь адептом Общественного навсегда”, – отметил Роман Винтонив.
Согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании в Украине" члены правления ПАО "НОТУ" избираются наблюдательным советом по предложению председателя правления.
Роман Винтонив был избран по предложению Зураба Аласании 15 мая 2017 года и с того времени занимал должность члена правления.
В своем Faccebook Винтонив пояснил, что решил уволиться, чтобы сосредоточиться на своем популярном блоге «Телебачення Торонто» и творчестве.