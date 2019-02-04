"Апостол" Мунтян подал в суд на Майкла Щура, причина - в видео

Креативный продюсер называет иск "смешным" из-за требования опровергнуть оценочные суждения и шутки.

Всеукраинский духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна подал на "Телевидение Торонто" в суд за сюжет в шоу "#@)₴?$0 с Майклом Щуром".

Об этом сообщил креативный продюсер "Телевидения Торонто" Евгений Самойленко, передает "Громадське".

Духовный центр требует опровергнуть информацию, представленную в сюжете "Мунтян из церкви "Возрождение" засушивает опухоли молитвами".

Креативный продюсер называет иск "смешным" из-за требования опровергнуть оценочные суждения и шутки.

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"Это самый смешной иск, который нам приходилось видеть, — они требуют опровергнуть оценочные суждения, шутки, сарказм и иронию. Это абсурдно и смешно. Но суд принял это заявление к рассмотрению, и мы пойдем в суд. Наши юристы уверены, что рассмотрение закончится очень быстро, потому что все, что от нас требуют опровергнуть, - оценочные суждения и шутки", — комментирует иск Самойленко.

Мунтян считает, что ведущий программы унижает честь и достоинство религиозной организации. В иске говорится, что в программе неправдиво освещена финансовая деятельность организации и приведены ложные цитаты. Также в иске Мунтян отрицает, что ему принадлежит автомобиль Ferrari, о котором вспоминает ведущий шоу.

Опровергнуть требуют такие фразы: "Мунтян может засушить не только опухоль, а все от биполярного расстройства до энуреза", "Владимир Мунтян — пастор-гомеопат" и о том, что он "кормит свою паству бессмыслицей". Пока суд рассматривает дело.

"Его не интересует денежная компенсация, только опровержение информации", — отметил адвокат Мунтяна Базик Алексей. Также на вопрос о шансах выиграть иск адвокат сказал, что это должен решить суд.

Ранее журналистам программы "Гроші" бывшая горничная Мунтяна Татьяна рассказала, что пастор секты "Возрождение" имеет элитные апартаменты в оккупированной Ялте стоимостью около миллиона долларов, а он сам жестоко обращается со своей прислугой.