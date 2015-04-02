МВД будет сотрудничать с Microsoft в сфере кибербезопасности

Об этом сообщила пресс-служба «Майкрософт Украина».

Для Microsoft вопрос защиты данных является чрезвычайно важным. Уже более 20 лет мы сотрудничаем с европейскими правительствами, государственными учреждениями и бизнесом и делимся нашим опытом, что помогает отвечать на локальные вызовы и содействовать экономическому развитию... Убежден, что сотрудничество с Министерством внутренних дел Украины - важный шаг на пути к созданию эффективной защиты государственной информации», - передает пресс-служба слова вице-президента Microsoft в странах Центральной и Восточной Европы Дона Грентема.

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Стороны также обсудили перспективы расширенного сотрудничества в рамках программы операционной и технической поддержки высочайшего класса Microsoft Premier Support, а также подписания министерством соглашения о сотрудничестве по вопросам безопасности (Government Security Program или GSP).

По такому соглашению Microsoft уже сотрудничает с Госспецслужбой связи Украины, предоставляя доступ к исходному коду и технических данных о программном обеспечении, сервисов и служб Microsoft, а также возможность оценивать их безопасность и целостность путем тестирования в Центре прозрачности Microsoft.

Как сообщал УНИАН, «Майкрософт Украина» подписала соглашение с Министерством образования и науки, в рамках которой компания предоставит свое программное обеспечение (ПО) для украинских высших учебных заведений с 50% скидкой.

Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) основана в 1975 году и является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.