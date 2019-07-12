СБУ разоблачила хищение более 3,5 миллионов гривень на ремонте автодорог Киевщины

Присвоенные в результате сделок средства злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций.

В Киевской области СБУ разоблачила хищение более 3,5 миллиона гривен на ремонте автодорог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Представители коммерческой структуры-подрядчика и должностные лица некоторых сельских советов вносили в финансово-хозяйственной документации ложные сведения об объемах и стоимости проведенных работ по ремонту автодорог. Присвоенные в результате сделок средства злоумышленники переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций», - говорится в сообщении.

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По результатам проверки выполненных подрядчиками работ, в том числе строительно-технической и экономической экспертизы, подтверждены убытки государства на общую сумму более 3,5 млн грн.

По месту работы и жительства фигурантов производства правоохранители выявили документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства руководителю одной из коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в том числе должностных лиц сельских советов, причастных к незаконной деятельности.