"Срочно это сделайте": Зеленский указал мэру Запорожья на ряд проблем в городе

Президент Владимир Зеленский требует от властей Запорожья установить кондиционеры в троллейбусах, прекратить торговлю наркотиками и ликвидировать заросли амброзии, которая вызывает аллергию.

Президент Владимир Зеленский поручил мэру Запорожья Владимиру Буряку до 15 октября урегулировать самые насущные проблемы в городе, которые беспокоят местных жителей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, во время рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский пообщался с общественным активистом Русланом Ханумаком, который рассказал о наиболее актуальных проблемах областного центра.

Ханумак зачитал обращения жителей Запорожья, в которых, в частности, речь идет о проблеме торговли наркотиками, а также нелегальных ломбардах и игорных заведениях.

«Торговлю наркотиками надо прекратить совсем. Об игровых автоматах и ломбардах мы готовим большой законопроект», - отметил президент, обращаясь к мэру и начальнику управления полиции.

Зеленский призвал мэра Запорожья Буряка обратить внимание на необходимость решения экологических проблем города.

«Я Вас очень прошу обратиться ко всем предприятиям, чтобы они поняли, что экосистема и экологическая ситуация в таких городах очень сложная», - подчеркнул он.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук обратился к городским властям с просьбой допустить специалистов для проведения плановой проверки на «Запорожсталь», которая должна состояться осенью.

Отдельное внимание было уделено проблеме амброзии, провоцирующей аллергические заболевания у жителей Запорожья. Буряк рассказал о программе борьбы с этим растением.

Еще одной проблемой является обновление подвижного состава городского транспорта и его оснащение кондиционерами. Президент поинтересовался, сколько средств нужно городу на закупку современного транспорта. Городской голова отметил, что в ближайшее время будет реализована соответствующая программа.

«Срочно это сделайте», - сказал Зеленский.

Глава государства поставил задачу до 15 октября показать первые результаты в решении указанных проблем.

«15 октября мы приедем и проверим три вопроса: кондиционеры в троллейбусах, борьба с наркотиками и вопросы амброзии», - резюмировал президент.