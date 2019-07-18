Судья Барышевского райсуда, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться

Ранее судья Елена Литвиненко подала заявление после того, как дело в отношении нее начало Государственное бюро расследований.

Судья Барышевского районного суда Киевской области Елена Литвиненко, которая выносила решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, отозвала свое заявление об отставке.

Об этом сегодня стало известно на заседании Высшего совета правосудия, передает Радио Свобода.

Ранее судья подала заявление после того, как дело в отношении нее начало Государственное бюро расследований.

Во время заседания ВРУ 18 июля, где должен рассматриваться вопрос об отставке судьи Литвиненко, выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

«В соответствии с регламентом Высшего совета правосудия, вынесено определение об оставлении без рассмотрения заявления об увольнения судьи», – сообщил член ВРП Виктор Матвийчук.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня стало известно о том, что Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В свою очередь, в авиакомпании SkyUp сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде.

24 июня Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко на основании расследования «Схем».

Производство начато по факту «вынесение судьей заведомо неправосудного постановления» – то есть, по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1. статьи 375 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Журналисты обнаружили, что иск, в результате которого судья Литвиненко приняла решение, был фиктивным – жительница Барышевки, указанная истицей в постановлении суда, в действительности не подавала его. Отдельно юристы обратили внимание, что судья в принципе не могла принимать указанное решение, поскольку оно не подпадает под юрисдикцию Барышевского районного суда. Не смог объяснить логику судьи Елены Литвиненко и председатель суда.