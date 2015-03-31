Президент считает целесообразным сокращение количества вузов

Об этом он сказал на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Черниговского национального педагогического университета имени Т. Шевченко, сообщает пресс-служба главы государства.

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Петр Порошенко отметил, что из-за коррупционной и непродуманной политики предыдущих правительств в Украине неоправданно возросло количество вузов и достигает самого высокого в Европе показателя - 1 учреждение на 49 тыс. населения.

По словам президента, например, в Германии и Франции этот показатель в 10 и 30 раз меньше соответственно. При этом он отметил, что качество образования в этих странах значительно выше.

"Больно сокращать, но ситуация такова, что берут у молодежи деньги, а вместо знаний и профессии выдают пустую бумажку. И как результат - нулевой интерес от рынка труда. Такие вузы надо закрывать или предоставлять им другой статус", - сказал Петр Порошенко.

Глава государства уверен, что при сокращении количества вузов престиж и качество образования будет расти.

По его словам, реформа в области образования уже была начата с принятием закона о высшем образовании. В то же время президент отметил, что "высшая школа должна помнить, что она имеет автономные права, повышающие ее ответственность за качество предоставляемого ею образования".

По его убеждению, улучшению ситуации будет способствовать процесс демократизации образования. "Без введения принципа демократизации жизни в университетах, не будет демократизации в обществе", - сказал Петр Порошенко.

Он выразил убеждение, что качественное образование является залогом построения качественно новой страны. "Это абсолютно четкая инвестиция в будущее. Не научишь, не воспитаешь новое поколение - ничего не будет", - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул важную роль работников образования. "Ваша работа сейчас чрезвычайно важна для того, чтобы изменить страну, реформировать ее. Нам нужны образованные, профессиональные, лишенные советского мышления кадры", - сказал он.

Президент уверен, что нынешние студенты являются ярким примером патриотизма. В этом контексте он подчеркнул, что сознательно были сделаны льготы для студентов во время проведения мобилизации, чтобы они смогли получить качественное образование.

По словам Петра Порошенко, украинцы всегда демонстрировали стремление быть европейцами. "Перед нынешним поколением украинцев стоит чрезвычайно важная задача - провести реформы, изменить страну, сделать все для того, чтобы мы чувствовали себя по-настоящему европейским государством", - подчеркнул он.