Кабмин предлагает оценивать эффективность вузов по качеству образования

Об этом сказал на заседании Кабинета министров премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Закон о высшем образовании принят... Мы поставили несколько пунктов. Первое - новые правила аккредитации и лицензирования. Второе - независимая оценка качества образования. Помните, была дискуссия о том, что давайте позакрываем вузы. Мы предлагаем по-другому. Давайте определим качество образования в этих вузах. И те, которые некачественные, уйдут сами по себе. А те, которые качественные, будут давать не бумажки, а реальные дипломы, и будут давать возможность людям получать потом работу в Украине, а не становиться на биржу труда", - сказал премьер.

Относительно государственного заказа, по его словам, в этом году систему необходимо полностью изменить.По словам Арсения Яценюка, рынок труда и потребности украинской экономики будут непосредственно привязаны к госзаказу, который финансируется из государственного бюджета на учебу соответствующих специалистов.

Также премьер сказал, что правительство внесло в Верховную Раду комплексный законопроект об образовании, который должен решить актуальные вопросы.