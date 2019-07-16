В Одессе срочник подстрелил вора на территории зенитного ракетного дивизиона

Задержанный 18-летний киевлянин ранен в ногу. Его подельники скрылись.

Сегодня около 4 утра в Одессе с применением оружия задержан злоумышленник, пытавшийся украсть военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, патрульный территории заметил возле техники неизвестного, о чем сразу доложил дежурному подразделения, который за считанные минуты прибыл на место с группой усиления.

«Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона. Он применил против дежурной смены слезоточивый газ и попытался убежать», - сообщили в командовании.

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После предупредительного выстрела в воздух один из военных выстрелил из автомата АК-74 в ногу злоумышленника. Во время задержания у мужчины, кроме баллончика со слезоточивым газом, был инструмент для вскрытия контейнера, средства радиосвязи и сумки для переноски краденого.

Установлено, что злоумышленник действует не один – группа из трех человек ожидала его в автомобиле, которых задержать не удалось.

Задержанному нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему – 18 лет, он проживает в Киеве.

«Признаки действия группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии», - сказано в сообщении.

В командовании добавили, что патрульный подразделения, который ранил злоумышленника в ногу, – солдат-срочник, уже год служит в ВСУ.

Руководство высоко оценило его четкие действия по выявлению и задержанию нарушителя.

В частности, как отметил начальник Управления безопасности военной службы Воздушных сил ВСУ Игорь Педан, солдат не растерялся, действовал уверенно, стрелял метко, чтобы нанести наименьший вред нарушителю.

«Это говорит о его стабильном морально-психологическом состоянии и отличной подготовке. После более детального изучения события, командование части планирует поощрить данного военнослужащего», - сказал Педан.