Министр юстиции Австрии разрешил экстрадировать Фирташа в США

Адвокаты Фирташа подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

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Как сообщает DW, данное решение было принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

Отмечается, что вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Фирташ пока останется в Австрии. Его адвокаты подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решения относительно этого ходатайства, экстрадиция откладываться.

В конце июня Верховный суд Австрии дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Дело против Фирташа было открыто в 2014 году. Его подозревают в даче взятки в 18,5 млн долларов индийским чиновникам за добычу титановой руды, которую потом планировали продавать в США.

В том же году по запросу Минюста США он был задержан, однако вскоре освобожден из-под стражи за рекордные 125 млн евро. Если олигарха признают виновным в США, ему грозит до 50 лет лишения свободы и конфискация всего имущества.

Фирташ все обвинения отвергает. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных в Индии. Американский федеральный судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность ведения бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.