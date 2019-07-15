Руководитель РИА «Новости Украина» Вышинский сегодня может выйти на свободу – ГПУ

Сарган считает, что на одного Вышинского Украина может обменять 24 военнопленных украинских моряков, Романа Сущенко и Олега Сенцова, незаконно удерживаемых в РФ.

Обвиняемый в госизмене бывший главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, может по результатом судебного заседания 15 июля выйти на свободу в связи с решением Конституционного суда, который разрешил смягчать меры пресечения лицам, содержащимся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме или преступлениях против основ национальной безопасности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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«Сегодня в 16.15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства «РИА-новости» Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу», - заявила она.

Сарган связывает возможную смену меры пресечения с решением Конституционного суда, который «заботится» о террористах и госпредателях, и привезенным российским журналистом письму мамы и, видимо, маленькой записочки, которую передали в руки президенту. Ибо потом состоялся и сам телефонный разговор между Владимиром (президентом Украины Владимиром Зеленским – УНИАН) и Владимиром (президентом РФ Владимиром Путиным – УНИАН)».

По убеждению пресс-секретаря генпрокурора, Кирилл Вышинский является важным для Путина. «Он значит для Путина больше всех украинских пленных. Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять на 24 военнопленных украинских моряков (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, ни даже решение суда ООН немедленно выпустить украинцев на волю проигнорировано Путиным), на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным), на украинского режиссера Олега Сенцова (больше 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замечены Путиным)...На всех вместе! Одного Вышинского! Ждем решения суде. Сегодня в 16.15», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и проведение подрывной информационной деятельности против Украины.

4 апреля Подольский райсуд столицы начал рассматривать дело против Вышинского по сути.

7 мая суд продлил до 22 июля меру пресечения Вышинскому в виде содержания под стражей. В тот же день Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Вышинского относительно его задержания.

3 июля заседание Подольского райсуда Киева по делу Вышинского было перенесено на 15 июля в связи с неготовностью прокуроров слушать дело.

В комментарии УНИАН один из адвокатов Вышинского Андрей Доманский заявил, что защитники намерены просить суд об изменении меры пресечения Вышинскому с содержания под стражей на личное обязательство.

Справка УНИАН. 25 июня Конституционный суд разрешил смягчать меры пресечения лицам, содержащимся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме или преступлениях против основ национальной безопасности.