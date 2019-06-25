Конституционный суд разрешил смягчать меру пресечения подозреваемым в терроризме - источник

Суд признал, что безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемых и обвиняемых в терроризме не соответствует Конституции.

Конституционный суд разрешил смягчать меру пресечения лицам, которые содержатся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в КС, соответствующее решение суд принял сегодня в ответ на конституционную жалобу народного депутата Надежды Савченко, которую она подала в прошлом году.

«Часть 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса (меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258- 258-5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины) судьи признали неконституционной», - отметил собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

В ночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мероприятий.

Напомним, что Савченко обвиняется, помимо прочего, и по статье 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), по которой УПК не предусматривает иной меры пресечения для подозреваемых и обвиняемых в этом преступлении, чем содержание под стражей.