Во Львове мужчина пытался угнать выставочный Audi из автосалона

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, работники группы задержания Управления госслужбы охраны 29 марта, около 18.00, задержали 30-летнего жителя Ивано-Франковска при попытке кражи иномарки из автосалона.

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В выходной день мужчина выбил стеклопакет в двери автосалона, зашел в помещение, где стояли выставочные автомобили, и пытался похитить автомобиль Audi А-6 черного цвета. При попытке выезда из автосалона мужчина был задержан милиционерами.

«Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что у него не было средств на дорогу домой и он решил поехать в Ивано-Франковск на новом автомобиле», - отмечается в сообщении.

Мужчина задержан. Ведется следствие.