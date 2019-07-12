Приговор полицейской реформе? Как сержант Зоя Мельник вскрыла подноготную работы правоохранителей

Полицейский 2-го взвода 1-й роты 3-го батальона патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник была известна своей общественной активностью еще до вступления в ряды новосозданной правоохранительной структуры. Работая в «органах», изначально имела хорошую репутацию, с обязанностями справлялась, неплохо водит автомобиль, нареканий от руководства – ноль. Даже получила благодарность от главы МВД. Но в один момент все пошло наперекосяк - нарекания, жалобы, рапорты, рухнувшие показатели…

Девушка утверждает: конфликты начались из-за критики полицейской системы и публикаций об этом в Facebook. Говорит, мол, зря так долго молчала, проблемы на службе начались давно – с выездов по заявлениям о неблагополучных семьях с детьми. Одна из таких ситуаций запомнилась ей особенно.

«Полтора года назад приехала на вызов в квартиру, где было трое мальчиков – полтора, два и четыре года. С ними – какая-то женщина, мама отсутствует. Помещения – настоящий притон: вонь, грязь, алко- и наркозависимые люди. На полу – лужа крови – пытался покончить с собой пьяный человек... На уложенном на пол матрасе лежал младший ребенок – обезвоженный и обессиленный, у другого – на ноге гниющая рана, из еды в квартире – лишь прокисшие макароны. У детей – ни одежды, ни обуви, ни игрушек – «маугли», живущие в грязи и моче», - рассказала инспектор.

Любопытно, что заявителем на «102» оказался случайный посетитель «притона», отсидевший изрядный срок за убийство…

Зоя Мельник вызвала на место необходимых специалистов, врачей, а также волонтеров – чтобы малышей быстро накормили и одели. По ее словам, изъятие несовершеннолетних – процесс непростой. Нужно дождаться службу по делам детей и представителей ювенальной превенции, составить по три акта на каждого ребенка, а потом доставить их в соответствующее место – представители указанных служб, как утверждает инспектор, транспортом не обеспечены.

«Мне звонили командиры – требовали быстрее закончить задание, так как вызовов много, а работать некому. Вызовов действительно хватало… Но в это же время несколько экипажей стояли под знаком и «косили капусту», о чем я и сказала руководству», - признается Мельник.

Тогда ее наказали: забрали служебный автомобиль и поставили «на калитку» – открывать (опускать) шлагбаум.

«В тот день поняла, что наша служба деградирует и становится абсолютно бессмысленной, если какие-то планы важнее жизни и здоровья детей. Масса убийств на бытовой почве, домашнее насилие, множество погибших детей – от голода и рук неадекватов, а полиция стоит под знаками и делает показатели», - акцентирует она.

Позднее были и другие конфликты. Например, из-за «дурацких заданий» – пешего патрулирования, охраны полицейской станции, в которой – пустая аптечка…

Какая-то часть «неприятной» для полицейских информации появлялась в Facebook и в какой-то момент, в обмен на молчание, Мельник разрешили работать с детьми.

«Но экипажей, стоящих «для плана», становилось все больше, а показатели требовали от всех. Вызовы на кражи, грабежи, драки, бытовые конфликты, насилие в семье не обрабатывали или делали это на скорую руку. Если раньше на район было десять патрульных машин, то сейчас, максимум, две. Вызовы заявителей копятся и «висят» по 3-4 часа... И я снова оказалась в пешем патруле, охраняла корабли НАТО в Одесском порту», - рассказала инспектор.

Она утверждает, что начальство нарочито создает неугодным невыносимые условия службы, а те, кто исправно собирает штрафы с нарушителей ПДД, – неприкасаемы.

За изъятых детей «галочки» не ставят

Однажды эта «внутренняя кухня» выплеснулась наружу – Зою включили в прямой эфир на одном из центральных телеканалов. После этого в ее адрес начались угрозы...

Сержант разместила в Facebook очередной пост и аудиозапись телефонной беседы с неизвестным мужчиной. Собеседник настойчиво рекомендует «прекратить писать», давая понять, что женщина сама знает, о чем речь. Недвусмысленно намекает на безопасность родных, в частности, ребенка. Таких «душевных» бесед, в том числе ночных, было несколько.

Чтобы обезопасить себя, Зоя Мельник и сделала в соцсети резонансную публикацию о ситуации в патрульной полиции. «Единственная моя защита – гласность», - говорит она.

В Facebook свой ответ на эту ситуацию дал и начальник департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков (позывной – Маршал). «Есть категория людей, которые не хотят работать, систематически нарушают дисциплину (в разных направлениях), халатно выполняют свои обязанности, ну, и так далее… У них, как правило, случаются бытовые рабочие конфликты с руководителями разного звена. После уже, появляется пост в социальных сетях с заголовком: «Я долго терпел, но пришло время сказать…»», - написал Жуков.

По его словам, патрульные не только охраняют корабли НАТО, но и обеспечивают охрану общественного порядка на всей территории страны, охраняют определенные объекты и пр.

«Работа такая. И так гласит Закон!!!... Патрульная полиция – это строевое подразделение, с порядками и дисциплиной, а не лагерь «хочу-не хочу»», - подчеркивает Маршал и добавляет, что любой сотрудник за систематические нарушения дисциплины будет уволен.

К таковым относится и одесский сержант Зоя Мельник.

В подтверждение своих слов Жуков разметил таблицу с пятимесячными показателями работы. За Мельник числятся два взыскания, двадцать жалоб, шестьдесят опозданий, одно раскрытие и всего 19 составленных админпротоколов (для сравнения, у некоторых ее коллег по несколько сотен составленных протоколов).

У одесситки на это свой аргумент: «Опозданий у меня нет, а вот изымая детей, планов не сделаешь, «галочку» мне не поставят, я – плохой сотрудник, без показателей…».

По словам подполковника МВД в отставке, эксперта общественной комиссии «Группа 2 мая» Владислава Сердюка, в данной ситуации имеет место действовавшая еще в милиции схема управления персоналом: «Руководитель делит подчиненных на три группы. Первая – те, кто «зарабатывает» деньги и заносит их «наверх». Вторая дает показатели – реально раскрывает преступления, составляет протоколы. Третья – ни рыба, ни мясо, которые не хотят или не могут зарабатывать деньги и давать показатели. Поэтому их ставят на места, где не нужен соответствующий интеллектуальный уровень. Но в эту категорию могут попасть те люди из первой и второй категорий, кто стал изгоями. Понятно, что у таких сотрудников нет показателей по раскрытию преступлений и составлению протоколов».

По его словам, подобные механизмы травли и давления на сотрудников полиции отработаны уже давно. И его не удивит, если завтра появится информация, скажем, о разгульной жизни сержанта Мельник, курении на рабочем месте или каком-то неприглядном эпизоде из «темного прошлого».

В то же время, в областном управлении патрульной полиции настаивают: вышеназванный инспектор неоднократно нарушала дисциплину и попадала в скандальные истории. Говорят, что ей предлагали перейти в ювенальное подразделение, но она отказалась.

«Есть такой старый трюк: когда хотят избавиться от неугодного сотрудника, ему предлагают должность в другом подразделении. Ты пишешь рапорт, чтобы тебя перевели, его удовлетворяют, а потом оказывается, что обещанной вакансии нет. Узнавала непосредственно у сотрудников ювенальной превенции – «места» не было, и я поняла, что меня обманывают», - говорит Зоя.

«К работе комиссии нужно привлечь общественников»

После разразившегося скандала, телефонные звонки с угрозами в адрес Мельник прекратились. Говорят, обстоятельства случившегося изучают специалисты внутренней безопасности...

Также сейчас сотрудники Департамента патрульной полиции проводят служебное расследование – из Киева в Одессу прибыла специально созданная дисциплинарная комиссия. Столичные правоохранители, в том числе первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, проверяют факты, изложенные в заявлении Мельник.

По его словам, для обеспечения максимальной беспристрастности, начальник управления патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Однако Сердюк сомневается в объективности проверяющих. Хотя бы в силу того, что в новой полиции присутствуют те же два негласных закона, что и в милиции: при любых обстоятельствах защищать честь мундира и не выносить сор из избы.

Вместе с тем, жалоб на работу патрульных много в разных регионах страны, а похожие конфликты уже были в Киеве, Львове, Днепре. Правда, там не доходило до такого громкого скандала...

«Устав патрульной полиции предусматривает: к работе комиссии должны быть подключены представители общественности. Тем более, что ситуация резонансная и выходит за пределы Одесской области. А назначать служебное расследование и отстранять от должности Юрия Рыбака должны были сразу, как только в Facebook появился пост…», - добавил Сердюк.

Отреагировали на ситуацию и в общественной организации Pitbull Odessa. Ее руководитель Алексей Костржицкий заявил о прекращении взаимодействия с патрульными.

«Наша организация с 2016 года помогает патрульной полиции выявлять пьяных водителей. За три года мы вместе составили почти четыре тысячи протоколов, но сейчас с прискорбием сообщаю – наше сотрудничество, вероятно, будет прекращено. Потому что у общества накопилось много вопросов относительно реформы Нацполиции и работы патрульных», - заявил Костржицкий.

По его словам, активистов беспокоит угроза здоровья и жизни Зои Мельник и то, что руководство патрульной полиции занимается исключительно «отбеливанием мундира».

«Выдвинутые сержантом обвинения в коррумпированности выглядят аргументированными, подтверждаются другими сотрудниками полиции и реакцией самого ведомства», - считает глава организации.

Свою точку зрения высказал также лидер региональной организации ВО «Автомайдан» Виталий Устименко: «Недавно в Торонто, на международной конференции, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отчитался о блестящей реформе полиции. Он приводил в пример как раз патрульную полицию. Ирония в том, что в тот же день Зоя Мельник опубликовала свой пост – описала «блестящую реформу» и обратилась за помощью к общественности. И здесь показательно все».

Как считает Сердюк, случившееся в Одессе – маркер для всей правоохранительной системы и, публикуя показатели работы патрульных, Евгений Жуков (Маршал) вынес приговор ее реформе.

«В Законе «О Национальной полиции» не упоминаются статистические показатели работы. Там четко прописано: основной критерий – уровень доверия граждан. Об этом говорят все международные эксперты, об этом неоднократно заявлял глава Нацполиции Украины Сергей Князев... Мельник – хороший полицейский, потому что на ее счету много спасенных жизней, в том числе благодаря неформальному подходу к работе, и ей доверяют люди», - подчеркнул эксперт.

Сама Зоя Мельник заявила, что в работу комиссии не верит и при любых результатах из патрульной полиции уволится, поскольку не хочет «делать план» для чиновников в погонах. Ведь, по ее словам, руководство и раньше было в курсе происходящего: из Киева неоднократно приезжали проверяющие, которым она докладывала о проблемах, однако никаких мер столичное начальство не предприняло.

Так кто же она такая – сержант Зоя Мельник – «паршивая овца» в строю честных мундиров или хороший полицейский с неформальным подходом к службе? Не выполняющая «планы» скандалистка или приговор реформе правоохранительной системы Украины? Правда ли, что в погоне за показателями патрульные «динамят» вызовы заявителей, а «неприкасаемые» в это время носят мзду «наверх»? На все эти вопросы общество должно получить исчерпывающие ответы. В противном случае, о доверии граждан к новой полиции и речи быть не может.

Лариса Козовая, Одесса