Прокуратура назвала взрыв цистерны в Харьковской области диверсией

14:27, 30 марта 2015
Общество
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Взрыв на железнодорожной станции в Харьковской области квалифицировано как диверсию.

/ railway-publish.com

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Прокуратура Харьковской области процессуально руководит уголовным производством по факту взрыва на железнодорожной станции "Основа". Досудебное расследование по ст. 113 Уголовного кодекса Украины ("диверсия") проводит СУ СБУ в области»,– говорится в сообщении.

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Напомним, 30 марта около 00:30 на станции произошел взрыв железнодорожной цистерны с горюче-смазочными материалами. Топливо предназначалось для вооруженных сил Украины.

В результате подрыва повреждена цистерна, произошла утечка горючего.

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