Прокуратура назвала взрыв цистерны в Харьковской области диверсией
14:27, 30 марта 2015Общество
1002
Взрыв на железнодорожной станции в Харьковской области квалифицировано как диверсию.
Прокуратура процессуально руководит уголовным производством / railway-publish.com
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
«Прокуратура Харьковской области процессуально руководит уголовным производством по факту взрыва на железнодорожной станции "Основа". Досудебное расследование по ст. 113 Уголовного кодекса Украины ("диверсия") проводит СУ СБУ в области»,– говорится в сообщении.
Читайте такжеНочью возле Запорожской ОГА произошел взрыв, повреждены стекла (фото)
Напомним, 30 марта около 00:30 на станции произошел взрыв железнодорожной цистерны с горюче-смазочными материалами. Топливо предназначалось для вооруженных сил Украины.
В результате подрыва повреждена цистерна, произошла утечка горючего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter