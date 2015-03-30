Прокуратура назвала взрыв цистерны в Харьковской области диверсией

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Прокуратура Харьковской области процессуально руководит уголовным производством по факту взрыва на железнодорожной станции "Основа". Досудебное расследование по ст. 113 Уголовного кодекса Украины ("диверсия") проводит СУ СБУ в области»,– говорится в сообщении.

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Напомним, 30 марта около 00:30 на станции произошел взрыв железнодорожной цистерны с горюче-смазочными материалами. Топливо предназначалось для вооруженных сил Украины.

В результате подрыва повреждена цистерна, произошла утечка горючего.