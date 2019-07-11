В МинВОТ озвучили требование к оккупантам для восстановления моста в Станице Луганской

Ранее президент пообещал построить мост в Станице Луганской, где произошел отвод украинских подразделений.

Ремонт полуразрушенного моста в Станице Луганской, который связывает подконтрольные Украине территории с ОРЛО, возможен лишь после того, как оккупанты отведут войска.

Об этом рассказал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, оценивая намерение президента Владимира Зеленского отстроить мост, передает «Обозреватель».

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"Линия разграничения должна проходить посередине моста. Но в 2019 году, прикрываясь людьми, которые переходили мост, боевики вышли фактически на наш берег и там построили укрепления. Даже штурмовать эти укрепления было невозможно, потому что это единственный переход в Луганской области. Это создавало большие трудности, в частности с ремонтом моста", – отметил заместитель министра.

"Тема ремонта моста обсуждается уже много лет. Но для того, чтобы мост начать ремонтировать, нужно, чтобы противоположная оккупационная сторона отвела войска и демонтировала укрепления, которые наверху у них есть. Если это произойдет – тогда да. Сама по себе идея ремонта давно обсуждается. Не знаю, кто бы был против", – добавил он.

Гримчак также напомнил о ситуации в пункте пропуска "Золотое", открытие которого саботируют боевики "ЛНР".

"Я бы упомянул переход на" Золотом ", который Украина построила, полностью подготовила и готова была запустить в любой момент, даже сегодня. Наши сотрудники, пограничники и фискалы там находятся. Но та сторона не открывает переход, хотя он и есть в Минских договоренностях", – подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить мост в Станице Луганской, где ранее произошел отвод украинских подразделений. По данным президента, полуразрушенный мост между районами, подконтрольными Украине и террористам "ЛНР", ежедневно пересекает до 10 тыс. лиц.