Городские власти обещают помочь одесситам, квартиры которых пострадали во время теракта

В Одессе власти обещают оказать помощь горожанам, квартиры которых пострадали во время теракта 28 марта.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, по предварительным данным, взрывное устройство сработало под окном волонтерского центра по улице Старопортофранковской,14/а. В результате взрыва, ударной волной выбило 17 окон в домах, расположенных по улице Ольгиевской, 37 и по улице Мечникова, 24.

«Также в момент взрыва в доме по Старопортофранковской, 14а была повреждена газовая труба, которая в настоящее время перекрыта сотрудниками аварийных служб. Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский сегодня выехал на место происшествия и дал поручения профильным службам по оказанию помощи одесситам, чьи квартиры пострадали в результате взрыва», - сообщили в департаменте.

Читайте такжеМВД рассматривает взрыв в Одессе как теракт

В горсовете отметили, что в данный момент специалисты коммунального предприятия ЖКС «Порто-Франковский» уже проводят работы по остеклению окон.

Как сообщал УНИАН, 28 марта около 22.30 в милицию поступило сообщение о взрыве в здании по улице Старопортофранковской. На месте происшествия предварительно установлено, что сработало взрывное устройство, установленное на подоконник 1-этажного здания. По данному адресу размещался офис одной из общественных организаций, занимавшейся помощью воинам АТО.

По заключению экспертов, мощность взрывного устройства составила около 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.258 (террористический акт) УК Украины.