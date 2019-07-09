Предприятию "Вода Донбасса" восстановили электроснабжение

«Вода Донбасса» была исключена из списка на отключение.

Оператор системы распределения получил уведомление от поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго» об исключении коммунального предприятия «Вода Донбасса» из списка на отключение от электроснабжения, сообщила пресс-служба ДТЭК.

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«9 июля 2019 года "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" получил официальное уведомление от ГП ВД «Укринтерэнерго» об исключении КП «Компания Вода Донбасса» из списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2019 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение КП «Компания «Вода Донбасса», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что по состоянию на 18.00 электроснабжение было восстановлено на следующих объектах КП «Компания «Вода Донбасса»: насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, пос. Белокузьминовка; подстанция 35 кВ «Клебан-Бык», Константиновский район, пос. Клебан-Бык; а также подстанция 110 кВ «Артемовск» г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция).

Ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика «последней надежды» в рамках действующего законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что президент и Кабинет министров приняли ряд решений, благодаря которым удалось решить проблему водоснабжения Донбасса и начать восстанавливать поставки воды.

В конце мая Оператор системы распределения по требованию поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго» выполнил частичное отключение объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» от электроснабжения.

5 июня Кабинет министров Украины запретил применять какие-либо ограничения на поставки электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

КП «Вода Донбасса» на контролируемой украинской властью территории - это 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосные станции, 24 канализационные очистные сооружения, 74 канализационно-насосные станции.