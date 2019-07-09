Предприятию "Вода Донбасса" восстановили электроснабжение
Оператор системы распределения получил уведомление от поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго» об исключении коммунального предприятия «Вода Донбасса» из списка на отключение от электроснабжения, сообщила пресс-служба ДТЭК.
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«9 июля 2019 года "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" получил официальное уведомление от ГП ВД «Укринтерэнерго» об исключении КП «Компания Вода Донбасса» из списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2019 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение КП «Компания «Вода Донбасса», - сказано в сообщении.
В компании отметили, что по состоянию на 18.00 электроснабжение было восстановлено на следующих объектах КП «Компания «Вода Донбасса»: насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, пос. Белокузьминовка; подстанция 35 кВ «Клебан-Бык», Константиновский район, пос. Клебан-Бык; а также подстанция 110 кВ «Артемовск» г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция).
Ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика «последней надежды» в рамках действующего законодательства Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что президент и Кабинет министров приняли ряд решений, благодаря которым удалось решить проблему водоснабжения Донбасса и начать восстанавливать поставки воды.
В конце мая Оператор системы распределения по требованию поставщика «последней надежды» госпредприятия «Укринтерэнерго» выполнил частичное отключение объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» от электроснабжения.
5 июня Кабинет министров Украины запретил применять какие-либо ограничения на поставки электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.
КП «Вода Донбасса» на контролируемой украинской властью территории - это 9 фильтровальных станций, 152 водопроводно-насосные станции, 24 канализационные очистные сооружения, 74 канализационно-насосные станции.