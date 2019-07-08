Появилось видео "драки" Балуха в изоляторе, за которую ему продлили срок

На записи четко видно, что начальник изолятора наносит первым удар Балуху.

Появилось видео с камер наблюдения в Раздольненском изоляторе временного содержания, на котором зафиксирован момент столкновения между украинским политзаключенным Владимиром Балухом и бывшим начальником изолятора Валерием Ткаченко.

Соответствующая видеозапись появилась в распоряжении Радио Свобода Крым Реалии.

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Именно после инцидента на видео Ткаченко заявил, что Балух его якобы избил. Из-за этого против украинского политзаключенного открыли второе уголовное дело.

Как отмечается, видео с камер наблюдения было приобщено к материалам дела Балуха, его демонстрировали на суде в прошлом году. Тогда сторона Ткаченко подтвердила, что он есть на видео.

"Там совершенно очевидно просматривается удар со стороны Ткаченко в спину Балуху. После чего у Балуха возникла естественная нормальная реакция: когда тебя бьют сзади, у тебя просто срабатывает рефлекс. И он махнул рукой", – заявила адвокат Балуха Ольга Динзе.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5-ти годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.