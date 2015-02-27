В Керчи начали массово увольнять беженцев с Донбасса

Причиной стало то, что по законодательству РФ с нового года гражданам, проживающим на территории России и являющимися гражданами другого государства, для того, чтобы работать в Крыму, необходим трудовой патент.

Об этом одному из блогеров Керчи сообщила начальник Керченского штаба по оказанию помощи беженцам и «ополченцам» Любовь Власенко, пишет Громадське Радіо.

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Она рассказала, что чтобы получить этот патент, необходимо около 20 000 рублей и это не считая дороги. Кроме того, по ее словам, после получения патента каждый месяц за него надо платить еще от 1200-2,500 рублей.

«Людей заставляют получать патент, а патент люди получить не могут по одной резкой причине – патент выходит где-то от 15 000 до 20 000, не считая дороги. Один только русский язык сдать стоит 5 тысяч, медицину 3,5 тысячи рублей сдать анализы. И анализ там не один. Это просто не по силе нашим людям», - сообщила Власенко.

Женщина также отметила, что без такого разрешения на работу руководителей предприятий будут штрафовать. В результате, как говорит начальник Керченского штаба, людей уже начали массово увольнять беженцев, которые работают в Керчи на производстве.