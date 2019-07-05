Алко-очки для взрослых и лошади для детей: в Киеве отпраздновали День полиции (видео)
00:53, 05 июля 2019Общество
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В патрульной машине полицейские разрешили детям давить на все кнопки и говорить в громкоговоритель.
Четыре года назад в Украине вместо милиции появилась полиция / скриншот
Ко Дню рождения полиции копы устроили праздник для детей на Крещатике.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В патрульной машине полицейские разрешили детям давить на все кнопки и говорить в громкоговоритель. Кроме машины ребятишки залезали на полицейские мотоциклы, их катали на велосипедах и позволяли оседлать служебного коня.
Развлечься удалось и взрослым - им копы давали померить алко-очки, чтобы те поняли, как на самом деле снижается реакция организма после бокала вина.
Ко Дню рождения полиции копы устроили праздник для детей на Крещатике
Как сообщал УНИАН, 4 июля украинские полицейские отметили свой профессиональный праздник – День полиции Украины. Национальной полиции Украины в этот день исполнилось 4 года.
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