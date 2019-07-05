Алко-очки для взрослых и лошади для детей: в Киеве отпраздновали День полиции (видео)

В патрульной машине полицейские разрешили детям давить на все кнопки и говорить в громкоговоритель.

Ко Дню рождения полиции копы устроили праздник для детей на Крещатике.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В патрульной машине полицейские разрешили детям давить на все кнопки и говорить в громкоговоритель. Кроме машины ребятишки залезали на полицейские мотоциклы, их катали на велосипедах и позволяли оседлать служебного коня.

Развлечься удалось и взрослым - им копы давали померить алко-очки, чтобы те поняли, как на самом деле снижается реакция организма после бокала вина.

Как сообщал УНИАН, 4 июля украинские полицейские отметили свой профессиональный праздник – День полиции Украины. Национальной полиции Украины в этот день исполнилось 4 года.