Журналисты озвучили топ-5 самых дорогих вузов Украины

В Министерстве образования говорят, такие цены на обучение учреждения формируют самостоятельно, а полученные деньги покрывают потребности вуза.

Первого июля в Украине стартовала вступительная кампания. Заведения высшего образования уже принимают документы абитуриентов, а на сайтах уже есть стоимость по 2019 – 2020 учебный год.

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Какие специальности самые дорогие в Украине и что ждет студентов после получения диплома выяснил "Сниданок с 1+1", передает ТСН.

"Сниданок" составил собственный Топ-5 самых дорогих заведений высшего образования в Украине. На первом месте - факультет здравоохранения Киевского национального университета Тараса Шевченко. Там за год обучения медицины на английском языке придется заплатить 71 500 грн. На втором – Киево-Могилянская академия. Обучение на юридическом факультете или на международных отношениях стоит по 50 000 грн. Почти столько же обойдется факультет международных отношений в Киевском международном университете - 46 400 грн. Выложить кругленькую сумму за обучение придется и тем, кто собирается поступать на творческие специальности. И самые дорогие из них - вовсе не актеры. За год обучения на режиссера театра кукол в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко Карого придется заплатить 37 852 грн. А закрывает пятерку лидеров Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", где специальность информационных систем и технологий стоит 32 000 гривен", - рассказали в студии.

В Министерстве образования говорят, такие цены на обучение учреждения формируют самостоятельно, а полученные деньги покрывают потребности вуза.

"В первую очередь заработная плата преподавателей, сотрудников учреждения высшего образования. Начисления на заработную плату, а также получение материально-технической базы учреждения образования. Например, в университете Шевченко двойная заработная плата", - рассказывает генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

Журналисты обратились к эксперту по трудоустройству, чтобы понять, за какие специальности стоит отдавать огромные суммы каждый год и каким будет рынок труда через 5 лет.

"Уже не первый год подряд наибольшим спросом со стороны работодателей пользуются IT-специалисты, специалисты по продажам, маркетологи, производственные, рабочие специальности, управленцы персоналом, специалисты по обучению персонала. Вместе с тем эти специальности являются наиболее оплачиваемыми. Достаточно активный спрос у медицинских представителей, и также довольно динамично развиваются зарплаты в этой профессиональной сфере", - отмечает эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.

И за 5 лет, по прогнозам кадровиков, рынок труда существенно не изменится. Но Дрожжина предостерегает, будущую профессию нужно выбирать по зову сердца, а не по расчету. Ведь учиться и совершенствоваться в выбранной сфере придется всю жизнь.