На Киевщине таксист осадил дерзкую сепаратистку

Пользователи посоветовали сепаратистке ехать лечиться в российский Иркутск.

В сети рассказали о приезде в Белую Церковь "туристки" из оккупированного Донецка, заявлявшей о том, что она "не из Украины".

Об этом на Facebook-странице "Белоцерковская волонтерская группа" сообщает пользовательница Юлия Саво.

Читайте такжеВ Харькове маршрутчики не хотели везти мужчину без ног

По ее словам, женщина на вокзале возрастом 60-65 лет брала такси. За поездку до санатория "Дубрава" нужно было заплатить 100 гривень.

"Вы что, вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала... Я не из Украины, я из Донецка", – заявила женщина.

"Я не из Украины не беру, поищите другую машину", – ответил ей таксист.

Ранее в сети были восхищены поступком водителя маршрутки "Бердичев — Киев", который отказался брать деньги с военного.