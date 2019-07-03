На Киевщине таксист осадил дерзкую сепаратистку
08:41, 03 июля 2019Общество
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Пользователи посоветовали сепаратистке ехать лечиться в российский Иркутск.
Таксист проучил женщину / фото flickr.com/Automobile Italia
В сети рассказали о приезде в Белую Церковь "туристки" из оккупированного Донецка, заявлявшей о том, что она "не из Украины".
Об этом на Facebook-странице "Белоцерковская волонтерская группа" сообщает пользовательница Юлия Саво.
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По ее словам, женщина на вокзале возрастом 60-65 лет брала такси. За поездку до санатория "Дубрава" нужно было заплатить 100 гривень.
"Вы что, вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала... Я не из Украины, я из Донецка", – заявила женщина.
"Я не из Украины не беру, поищите другую машину", – ответил ей таксист.
Ранее в сети были восхищены поступком водителя маршрутки "Бердичев — Киев", который отказался брать деньги с военного.
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