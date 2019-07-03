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На Киевщине таксист осадил дерзкую сепаратистку

08:41, 03 июля 2019
Общество
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Таксист проучил женщину / фото flickr.com/Automobile Italia

Об этом на Facebook-странице "Белоцерковская волонтерская группа" сообщает пользовательница Юлия Саво.

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По ее словам, женщина на вокзале возрастом 60-65 лет брала такси. За поездку до санатория "Дубрава" нужно было заплатить 100 гривень.

"Вы что, вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала... Я не из Украины, я из Донецка", – заявила женщина.

"Я не из Украины не беру, поищите другую машину", – ответил ей таксист.

Ранее в сети были восхищены поступком водителя маршрутки "Бердичев — Киев", который отказался брать деньги с военного.

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Теги: #такси#Киевская областьпогода в Киеве