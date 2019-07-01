В Украине началась вступительная кампания в ВУЗЫ

На сайт Минобразования обнародованы текстовая инструкция и видео для работы с электронным кабинетом.

Сегодня начинается регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

На сайте МОН размещены инструкции по работе с электронным кабинетом, ознакомившись с которыми, поступающие узнают об особенностях создания и наполнения кабинета, выборе конкурсных предложений и подаче электронных заявлений.

В инструкции обращается внимание, что при введени данных поступающим нужно указывать тот адрес электронной почты, к которой они имеют постоянный доступ и которая не запрещена на территории Украины. Также абитуриентов просят запоминать указанный пароль.

Для регистрации электронного кабинета нужно отметить следующую информацию:

адрес электронной почты (она будет логином для входа в кабинет)

пароль и подтверждение пароля (количество символов не ограничено)

данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин-код (4 цифры) и год выдачи (предлагается автоматически)

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данные документа о полном общем среднем образовании: серия (2 буквы), номер (8 цифр), средний балл.

После осуществления этих шагов на указанный пользователем электронный адрес должно прийти письмо активации. Перейдя по указанному в письме ссылке, поступающий подтвердит создание электронного кабинета.

Как и в прошлом году, абитуриенты должны самостоятельно рассчитать средний балл аттестата/свидетельства о среднем образовании. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Бал рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к документу оценок (инвариантная часть, вариативная часть, государственная итоговая аттестация). Предметы, по которым сделана запись "освобожден (а)", в общее число не учитываются. Для точного расчета среднего балла документа поступающим рекомендуют воспользоваться специальным калькулятором на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/

В инструкциях, в частности содержится подробное описание требований к формату и размеру фото и документам, которые поступающий должен дополнительно загрузить в электронный кабинет.

Поступающим объясняют, как правильно делать отбор конкурсных предложений, что нужно указывать при подаче заявления в вуз, где можно просмотреть уже поданные заявления и тому подобное.

Важно, что любую информацию в кабинете, например, личные данные или полученные тестовые баллы ВНО, можно изменить до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.

Перед регистрацией и работой с электронным кабинетом поступающих просят внимательно ознакомиться с инструкциями, распространенными вопросами-ответами, условиями приема в вузы и другой необходимой информацией.

В случае возникновения проблем с регистрацией нужно обратиться по электронной почте ez@inforesurs.gov.ua или по телефону (044) 290-18-13.

Регистрация кабинетов начнется 1 июля на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/

Полезные ссылки:

текстовая инструкция - https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/06/ 21 / ez-2019-21062019.pdf

видеоинструкция - https://youtu.be/CjhbHO9bnjg

вопрос / ответ - https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/poshireni-zapitannya-vidpovidi-pro-vstup-2019

раздел о вступительной кампании - https://mon.gov.ua/ua/tag/vstupna-kampaniya-2019