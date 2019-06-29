В СБУ рассказали, почему "посетили" освобожденного из плена украинца (видео)

В ведомстве также заявили, что "никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило".

В Службе безопасности Украины заявили, что доставили освобожденного из плена боевиков гражданина Украины Дмитрия Великого в военную прокуратуру "в соответствии с действующим законодательством".

Об этом говорится в сообщении СБУ, которое обнародовано 29 июня.

"Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденных боевиками 28 июня, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы)", - заявили в СБУ.

"После прилета в аэропорт "Киев" сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родными в Павлоградском районе Днепропетровской обл., после чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что "никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило".

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Напомним, как сообщал УНИАН, 28 июня до Украины из плена боевиков ОРДЛО вернулись четверо пленных украинцев, среди которых - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. В Киев они добрались из Минска (Беларусь), куда их доставили из Ростова-на-Дону (РФ).

В СБУ сообщили, что Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Великий в комментарии журналистам не стал комментировать обстоятельства, как попал в плен и факт своего пребывания в розыске.

29 июня Великий заявил, что сотрудники СБУ пришли в его дом в ночь на 29 июня, доставили в управление СБУ, где держали до 4 часов утра. После этого Великого доставили в военную прокуратуру и отделение полиции в Павлограде.