В оккупированных городах расклеили поздравления с Днем Конституции Украины

Кроме того с беспилотника над оккупированными Донецком и Луганском украинские волонтеры раскидали желто-голубые открытки с поздравительными словами ко Дню Конституции Украины.

Неподконтрольные украинскому правительству города на Донбассе обклеили поздравительными открытками.

На админзданиях, вблизи местных рынков и остановок общественного транспорта появились плакаты с изображением лидеров группировок «ДНР» и «ЛНР» и надписями на русском языке «с Днем Конституции Украины».

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Фотографии, которые это подтверждают, журналистам телевизионного проекта Радио Свобода «Донбасс.Реалии» прислали жители городов, которые сейчас подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР».

В частности, в Донецке листовки заметили на здании контролируемой Россией «администрации» Пролетарского района города, проспекте Мира, улице Челюскинцев и возле памятника Маргелову.

В Луганске возле скверов Матусовского и 1-го мая, а также вблизи стадиона «Авангард». Такие же листовки, по словам местных жителей, появились в поселке Старобешево и селе Новый Мир.

Кроме того с беспилотника над оккупированными Донецком и Луганском украинские волонтеры раскидали желто-голубые открытки с поздравительными словами ко Дню Конституции Украины. На их видео, в частности, виден момент сброса листовок в районе улицы Артема и переулка Покрышева в Донецке неподалеку от здания контролируемого Россией так называемого «министерства обороны» группировки «ДНР». В частности на одной из открыток процитированы слова Филиппа Орлика: «какие бы большие были московские насилия, они не дают москалям никакого законного права на Украину».

Это уже не первая проукраинская акция на неподконтрольной правительству Украины части Донбасса. В прошлом году желто-голубая символика появилась в контролируемых группировками «ДНР» и «ЛНР» городах накануне Дня Независимости Украины и Дня защитника Украины.