Украина сегодня отмечает День Конституции

В столице и других городах страны состоятся различные мероприятия по случаю 23-й годовщины действующего Основного закона.

В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 23-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

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День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

Отметим, что 28 июня – День Конституции – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины.

Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты всё же приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

В ней предусмотрена жесткая процедура изменений: для её изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

В Киеве 28 июня по случаю Дня Конституции Украины состоится ряд праздничных мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по случаю праздника запланировано возложение цветов, проведение фотовыставок, показ научно-познавательных фильмов, концерты, пешеходная экскурсия, легкоатлетический пробег и тому подобное.

Согласно плану, 28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику, а также к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства во всех районах Киева.

В этот же день организуют пешеходную экскурсию «Владимирский путь Михаила Грушевского».

В Центральном парке культуры и отдыха (возле Арки дружбы народов) 28 июня состоится патриотическое мероприятие «Победа непокоренных».

Торжественные мероприятия по случаю 23-й годовщины Конституции Украины с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности 28 июня состоятся во всех районах столицы.

Кроме того, ко Дню Конституции 20 июня открылась фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость», которая будет работать до 2 июля.

В центральных городских и районных библиотеках стартовал цикл мероприятий, направленных на распространение знаний об истории конституционализма, формирование правовой культуры, воспитание гражданского сознания и уважение к Основному Закону Украины. Мероприятия будут продолжаться до 30 июня.

На время подготовки и проведения мероприятий в случае необходимости возможны ограничения движения транспорта, а также будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.