Митрополит Епифаний обратился к Украинцам в День Конституции

Он призвал творить счастливое будущее в правовом государстве вместе с Божьей помощью.

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил Украинцев с днем Конституции и пожелал уважать права и свободы, предоставленные Господом и гарантированные Конституцией.

Об этом священнослужитель написал у себя на Facebook.

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"Дорогие братья и сестры! Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины. Мы как христиане руководствуемся в жизни законом Божьим – Библией, а как граждане своей страны придерживаемся основного закона государства – Конституции", - говорится в обращении Митрополита.

Он отметил, что в преамбуле Конституции говорится о том, что Верховная Рада Украины приняла ее от имени украинского народа, осознавая ответственность перед Богом.

"Эту ответственность за справедливость, равенство и развитие независимого демократического государства несет каждый гражданин Украины, ведь когда кто-то не придерживается Божьих заповедей, то разрушает свою душу, а если презирает законы государственные – вредит собственной стране", - написал Епифаний.

"В этот день я желаю всем нам уважать права и свободы, которые даны нам Господом и гарантированные Конституцией. Творим счастливое будущее в правовом государстве вместе с Божьей помощью!", - добавил он.

Напомним, ранее с праздничным днем украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 28 июня, отмечают государственный праздник - День Конституции, 23-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции государства.