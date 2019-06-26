Бирюков прокомментировал обыски, которые устроило у него ГБР

Кандидат в депутаты считает, что у него искали «злато-серебро», «тонны денег» и «коллекции раритетных автомобилей».

Кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков, который был волонтером и советником экс-президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал обыски, которые проводились у него следователями Государственного бюро расследований.

Читайте такжеПартия Порошенко объявила 50-ку кандидатов на выборы в Раду

На своей странице в Facebook он написал: "Они очень надеялись найти злата-серебра, тонны денег, коллекции раритетных автомобилей... Скажу честно - и я бы такое хотел найти. Но увы".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, у Бирюкова проходят обыски.

"Европейская солидарность" расценивает обыски у Бирюкова как "часть реванша", как "попытку расправы" над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии.