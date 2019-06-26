Обыски у Бирюкова проводит Госбюро расследований

Директор ГБР сегодня проведет брифинг по этому поводу.

Обыски у кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова, который был советником экс-президента Украины Петра Порошенко, проводит Государственное бюро расследований.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщили представители партии "Европейская солидарность".

Они подчеркнули, что считают такие действия правоохранителей "политическим давлением".

Одновременно ГБР на своей странице в Facebook анонсировало брифинг по поводу обысков, которые проводятся.

"Сегодня, 26 июня, в 16.00 состоится брифинг директора Государственного бюро расследований Романа Трубы относительно проведения обысков по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины, мест расположения служебных и офисных помещений. В брифинге примут участие Руслан Марчук, директор Киевского территориального управления ГБР, которое осуществляет досудебное расследование в этом производстве, представители Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня у бывшего внештатного советника Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Бирюкова проходят обыски.

"Европейская солидарность" расценивает обыски в Бирюкова как "часть реванша", как "попытку расправы" над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии, отметили в партии.