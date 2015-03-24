На Луганщине задержан офицер Нацгвардии по подозрению в госизмене

Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, в настоящее время осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении офицера одной из воинских частей Нацгвардии по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Установлено, что подозреваемый по заданию представителей России пытался предоставить им сведения о количестве и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос о передаче производства для расследования в военную прокуратуру.