СМИ узнали подробности об убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области

Парень уверяет, что родственники не знали о разыгравшейся в их доме трагедии.

Журналисты пообщались со старшим братом 22-летнего Николая Тарасова, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в пгт Ивановка Одесской области. Парень уверяет: родственники не знали о разыгравшейся в их доме трагедии.

"То, что это он сделал – это доказано, и это правда, а вот о причастности родителей – нет. Они в это время были в городе, он все сделал сам. У Николая все в порядке с психикой. Хотя он может сделать вид, что невменяемый", – рассказал "Главреду" брат подозреваемого.

В последнее время, уверяет, отношения с младшим братом были очень сложные.

"Он жил дома, но мы его даже не видели. Он на целые дни закрывался в своей комнате, играл в игры Dota и Counter Strike, в основном стрелялки, либо с ножиком бегал. Еще ВКонтакте сидел часто, играл в "Легенду о вампире", – уточнил родственник.

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Такой замкнутый образ жизни у Николая был не всегда, вспоминает старший брат. После 9-го класса тот уехал из дома на учебу: поступил в колледж компьютерных технологий на техника-технолога, а спустя три года устроился кассиром в одесский супермаркет "Обжора".

"Ему хорошо платили, но через три года что-то произошло. Николай забросил работу, вернулся домой, появилась депрессия, закрылся в себе и никому ничего не рассказывал. И только через две недели, когда маму забрали в больницу в предынфарктном состоянии, его попустило и он успокоился. В прошлом году летом уехал на три месяца на сезонную работу, а после этого почти год просидел дома в играх, ничего делать не хотел и родителям не помогал", – рассказал брат подозреваемого.

По его словам, деньги на жизнь брат брал у мамы с папой.

"В прошлом году он заработал немалые деньги на море, но спустил все на дорогую одежду. А после этого брал деньги у родителей. Не знаю, была ли у него девушка, когда работал и учился в Одессе. Но здесь у него ни девушки, ни друзей, никого не было", – уточнил родственник.

После пропажи девочки поведение Николая резко изменилось, вспоминает брат.

"Если раньше он ни с кем не общался и был замкнутым, то сразу же после исчезновения Дашки делал вид, как будто хочет помочь ее искать. Сейчас мы приняли решение, что не будем поддерживать его вообще. В четверг, 13-го, Дашка пропала, а 14-го – мама с давлением 190 на 120 пошла ее искать. И брат видел, в каком она состоянии, видел, что двое суток она вообще не спала, но ходил и улыбался", – признался парень.

Как сообщалось, утром 20 июня Тарасова отвезли в Одессу, где ему должны избрать меру пресечения. Парню светит пожизненное заключение.